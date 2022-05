L'annuncio di lavoro sui social: «Seimila euro netti per tre mesi». Il post del titolare in cerca di dipendenti

Telefonate, contatti tramite privati ed amici, ma l'impresa di trovare un dipendente si è rivelata più ardua del previsto: per mesi nessuna candidatura. È così che il titolare di un minimarket di Orbetello, un piccolo comune della provincia di Grosseto in Toscana, ha deciso di affidarsi ai social, e sul proprio profilo Facebook ha pubblicato un annuncio di lavoro che è diventato immediatamente virale. «Cercasi personale», si legge nella scritta a caratteri cubitali sul cartello che il prorpietario del market regge in primo piano. Fin qui tutto normale.

Ma è l'“extra lavorativo” e soprattutto il compenso che ha catturato l'attenzione degli utenti. Per tre mesi vengono offerti 6mila euro netti, esattamente duemila euro al mese, per lavorare come aiuto commessa-banconista. Ma non finisce qui: chi avrà il posto riceverà come «extra» anche un «week end relax» a fine stagione per due persone. L'esperienza nel settore è «preferita, ma non essenziale per candidarsi». Requisiti richiesti? «Serietà e dinamicità». Nell'annuncio è anche puntualizzato che non è previsto lavoro serale e che invece è garantito il giorno libero. Alla fine le candidature sono arrivate.