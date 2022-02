Anonymous: chi è il collettivo hacker che ha dichiarato cyber war a Mosca?

Anonymous ha dichiarato ufficialmente cyber war alla Russia. L'attacco arriva tramite un tweet nel quale il collettivo ha deciso di schierarsi con l' Ucraina nel neonato conflitto e di sfrerrare attacchi hacker verso la Federazione e il Cremlino.

Negli scorsi giorni, infatti, sono risultati inaccessibili diversi siti governativi (tra cui quello della Duma) e quello dell' emittente Russia Today. Allo stato attuale, il collettivo di Anonymous sembra più che intenzionato a “dare fastidio” (se non danneggiare) i sistemi informatici russi e a combattere una guerra 4.0. Ma a vera domanda è: cos'è Anonymous? Da dove nasce? Come ha inciso sulla storia dell' ultimo ventennio?

APPROFONDIMENTI LA CYBERGUERRA Anonymous dichiara guerra alla Russia: «Iniziato il cyber... IL VIDEO Guerra Ucraina, la Russia prepara missili balistici... L'ANALISI Guerra Ucraina-Russa, cos'è la Nato:può intervenire...

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Il collettivo Anonymous pare (non si hanno informazioni precise a riguardo) sia nato nel 2003 all'interno di 4chan, sito imageboard che si occupava della pubblicazione di immagini di anime e manga. Quando gli utenti accedevano senza volersi identificare compariva il nickname «Anonymous», che finì per essere identificato come una persona reale. Con l'accrescere della popolarità delle azioni compiute dai frequentati del sito, si iniziò a vedere Anonymous come un vero e proprio movimento che si batteva contro ingiustizie e violenze.

Nonostante agisca da anni è ancora difficile definire un “codice etico” del movimento. Sappiamo che lavorano nel campo dell'hacktivism (attivismo hacker), attaccando poteri forti, aziende ed istituzioni e pubblicando, in particolare, documenti ingiustamente secretati. Il movimento persegue libertà di pensiero e di espressione, ed è proprio per questo motivo che, generalmente, tende a non attaccare mezzi di informazione. I membri del collettivo, durante manifestazioni pubbliche, indossano la maschera di Guy Fawkes, membro più noto della Congiura delle Polveri del 1605, che in brevissimo tempo è diventato simbolo dell'organizzazione.

Nel corso dei suoi quasi 20 anni di esistenza il collettivo di Anonymous ha operato sia su piano internazionale che nazionale. In Italia si ricorda l'aggressione hacker alla sanità pubblica nel 2016 con #OpSafePharma. L'attacco lanciato, colpì in particolare Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, croce rossa italiana, agenzia italiana del farmaco e diverse USL regionali. Altro importante evento risale al 2020, quando gli hacker del gruppo italiano di Anonymous, insieme a LulzSec_ITA, resero pubblici gli indirizzi IP e caselle postali di centinaia di partecipanti a gruppi Telegram di revenge porn. Sul piano internazionale Anonymous è diventato noto per diversi attacchi lanciati verso la chiesa di Scientology, allo Stato israeliano, al Vaticano e anche grazie a numerose operazioni come quella di sostegno a Wikileaks e alla liberalizzazione dei contenuti su Youtube.