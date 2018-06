Anthony Bourdain suicida, insulti per Asia Argento sui social: «Non ti senti in colpa?»

Un post condiviso da asiaargento (@asiaargento) in data: Giu 8, 2018 at 8:58 PDT

Sabato 9 Giugno 2018

Non solo il dolore per il suicidio del suo compagno, lo chef, trovato impiccato in una stanza d'albergo in Francia. Adessodeve affrontare anche gli insulti che in queste ore stanno circolando sui social dopo le foto scattate a Roma con il giornalista francesce Hugò Clement, più giovane di 17 anni. L'attrice è stata paparazzata da Rino Barillari durante una nottata trascorsa in un locale di Campo De Fiori tra lenti, canzoni e champagne. E i social non l'hanno perdonata: «Non ti senti in colpa per la tua storia?», scrive terribilmente qualcuno. E ancora: «Che ne dici delle foto scattate abbracciando e tenendo per mano Hugo Clement? Non ti sembra di essere un po' falsa nelle tue dichiarazioni?».I commenti si riferiscono al tweet che l'attrice ha pubblicato dopo la tragica notizia della morte di Bourdain a cui era legata dal 2017. «Era il mio amore, la mia roccia, il mio protettore. Sono devastata, vi prego di rispettare la mia privacy», ha scritto lei. Invito che non è stato accolto dal popolo del web. Tutt'altro.Decine e decine di commenti al vetriolo sono arrivati da tutto il mondo. «Bourdain era la tua roccia anche quando tu e Hugo stavate cantando insieme a Roma? Forse hai 2 rocce?», scrivono.Bourdain e Asia si erano conosciuti nel 2016 su un set, quello di "No Reservation". A consegnare ufficialità alla relazione, un bacio scoccato a Campo de' Fiori, proprio a due passi da dove qualche giorno fa l'attrice è stata paparazzata con un altro. Foto che non testimoniano - sia chiaro - una relazione vera e propria. Ma sicuramente un'intima amicizia. «Se fosse stato il tuo amore, la tua roccia - scrivono su twitter - forse non avresti dovuto uscire con Hugo Clement. Quelle foto hanno devastato Anthony».