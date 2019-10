Antonella Clerici, nuova vita lontana dalla tv: «Ora ho più tempo per Maelle e Vittorio»

Niente tv, solo famiglia. Antonella Clerici racconta a Chi questa nuova fase della sua vita, lontana dalle telecamere, ma molto più vicina ai suoi affetti:

Sto volgendo in positivo questa mia assenza dalla tv per potermi dedicare di più a mia figlia Maelle e a Vittorio. Sto facendo cose che non potevo fare quando ero impegnata tutti i giorni con la televisione, come preparare una cena in casa per gli amici o godermi un weekend romantico

Giovedì 10 Ottobre 2019, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 10-10-2019 16:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».Antonella Clerici è molto soddisfatta della sua storia con Vittorio Garrone, ma di matrimonio non vuoe sentirne parlare: «Mi fa sentire una regina e io lo faccio sentire un principe, sono molto accudente. Ma non ci sposiamo, stiamo bene così. Dico a tutte di non perdere la speranza perché l'amore della propria vita si può trovare anche dopo i 50 anni. Devi avere il colpo di fortuna».