Antonella Mosetti ancora contro Giulia De Lellis (dopo 5 anni): «Poveraccia, è famosa grazie a me»

Certe liti non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Accade così che una "storica" litigata tv, datata 2016, torni oggi di grande attualità. Protagoniste Antonella Mosetti e Giulia De Lellis, che all'epoca se ne dissero di tutti i colori all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il motivo? La figlia della Mosetti, Asia Nuccetelli, era accusata dall'ex corteggiatrice di Uomini e Donne di passare troppo tempo nella casa di Cinecittà vicino ad Andrea Damante (che all'epoca era, appunto, il fidanzato della De Lellis). «Vai a giocare un po’ più in là» disse l'influencer in diretta alla Nuccetelli, scatenando le ire della madre.

Mosetti contro De Lellis, cosa è successo

Antonella Mosetti, nel corso di una diretta Instagram, è tornata a parlare di quello spiacevole battibecco e non ha di certo usato parole al miele per l'ex di Damante. «Io ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis - ha detto la showgirl interagendo con i suoi follower - grazie a me ha fatto il Gf l’anno dopo, altrimenti era una ragazzina piccola, poraccia». Non sazia di questo attacco frontale, la showgirl ha continuato a inveire contro la vecchia rivale prendendola in giro sulla sua altezza: «Manco la vedo...». Giulia De Lellis replicherà o preferirà la più elegante via del silenzio?