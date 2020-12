Il buon esempio di Antonello, 13 anni: positivo al Covid, avvisa tutti i compagni di squadra

Covid, il buon esempio di un ragazzino di appena 13 anni. Accade a Foggia, dove Antonello, un giovane di Sant'Agata di Puglia, ha contattato i suoi amici e compagni di squadra per informarli che era risultato positivo al Covid e per suggerire, a chi avesse avuto contatti diretti con lui, a sottoporsi al tampone. Antonello è il capitano della locale squadra di calcio «Scuola Calcio Sporting Team».

Il tredicenne ha inviato alla fine di novembre un messaggio nella chat di gruppo per informare i compagni di squadra della sua positività. Dopo di lui altri 5 ragazzini si sono sottoposti a test rapido risultando, fortunatamente, tutti negativi. Antonello nel frattempo ha superato la malattia e si è negativizzato. «Quest'anno per tutelare la salute di tutti i nostri piccoli atleti la Scuola Calcio non è partita - scrive sulla propria pagina Facebook il presidente dell'associazione sportiva Gaetano Danza - una scelta difficile ma dovuta, ciò nonostante abbiamo deciso di omaggiare Antonello con la divisa che avrebbe indossato nel campionato 2020-2021. Un piccolo dono per un "piccolo" grande uomo», conclude.

