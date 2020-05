Addio allo chef Antonello Riva: era il figlio di Mario, volto storico della tv

Ultimo aggiornamento: 17:53

, executive Chef, è morto. Ad annunciarlo è la famiglia di Riva sul suo profilo Facebook: «Per chiunque volesse salutare, i funerali si terranno Lunedì 25 Maggio 2020 alle ore 10:00 presso la Basilica del Sacro Cuore Immacolato di Maria a Piazza Euclide. Ci si disporrà uno per banco e vista la grande capienza della navata principale sarà possibile rispettare il distanziamento sociale»., figlio dell'indimenticabile conduttoreolto storico della Rai, ha legato il suo nome per molto tempo alla Palatium-Enoteca della Regione Lazio in via Frattina, e alla cucina regionale in generale. In precedenza ha gestito dal 2002 al 2008 due ristoranti: L’Elefantino, (a Roma), e L’Elefantino al mare (a Orbetello), meritando citazioni e recensioni sulle migliori guide gastronomiche nazionali (Gambero Rosso, Espresso, ecc).