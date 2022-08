Antonio Zequila si dà alla musica e lancia il singolo “Siamo energia”

Dopo il Grande fratello Vip e l'Isola dei Famosi (per due volte), Antonio Zequila si dà alla musica. "Er mutanda", come venne soprannominato per i costumi sfoggiati in qualità di naufrago nel lontano 2006, ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo "Siamo energia" per ribadire che la positività e l'energia sono le molle che pongono le basi per ogni tipo di rinascita.

Antonio Zequila diventa cantante

Antonio Zequila torna a vestire i panni di cantante e lancia un singolo estivo dal titolo "Siamo energia". La hit è stata pubblicata lo scorso luglio, ma per l'attore e opinionista tv non è la prima volta. attore e protagonista di fotoromanzi, Antonio Zequila è anche opinionista, concorrente di reality e, dulcis in fundo, cantante. Già nel 2006 aveva pubblicato l’album "Senza di te" e poi un disco nel 2012 dal titolo "Le donne". Dieci anni dopo torna con un nuovo singolo, che sia l'addio ufficiale alla tv?

Antonio Zequila «Lascio la tv»

Nel 2020 dopo essere stato eliminato con percentuali bulgare dal Grande Fratello Vip, Antonio Zequila, fuorioso per l'eliminazione aveva "minacciato" di lasciare la tv. «Se il pubblico ha scelto così - aveva detto a Signorini dopo l'eliminazione - vuol dire che mi ritiro dalla televisione ... farò solo il cinema», salvo poi ritrovarlo, un anno dopo all' "Isola dei famosi" per la seconda volta.