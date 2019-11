Anziana chiede un risarcimento di 2 milioni ai pompieri per un salvataggio traumatico

Katalin Metro, 74 anni, ha sporto una denuncia contro i vigili del fuoco della città di Phoenix, Arizona, USA, per i danni fisici, emotivi e psicologici che ha subito lo scorso giugno quando è stata salvata in elicottero sulle montagne dove era caduta durante un'escursione, secondo quanto ha riferito KtarNews. Katalin e suo marito hanno dichiarato di essere disposti a risolvere la questione con un risarcimento di 2 milioni di dollari.







Il salvataggio non è andato come previsto, dal momento che il cestino della barella appeso all'elicottero ha iniziato a ruotare vorticosamente sospeso in aria mentre veniva trasferito in ospedale.



Nel documento presentato da Metro, si afferma che un medico dell'ospedale in cui la donna è stata curata ha riscontrato che la paziente presentava, tra le altre cose, gonfiore e lividi intorno agli occhi, sangue nei canali uditivi esterni e gonfiore dei tessuti molli del cranio e che, inoltre, doveva essere operata per una lesione del midollo spinale.



Sebbene il Capitano Bobby Dubnow abbia dichiarato a giugno che, oltre alle vertigini, la donna non presentava alcun altro effetto negativo, la stessa afferma che le lesioni sono state causate da negligenza, disattenzione o altri errori dei soccorritori. © RIPRODUZIONE RISERVATA