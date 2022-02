Anziana realizza il sogno di andare a scuola: eccola il primo giorno a 71 anni

All'età di 71 anni, Calorinda Rosa de Mesquita Silva, ormai in pensione, ha deciso di cominciare a studiare. Nata ad Alto Longá, a 76 km da Teresina, Brasile, Dona Calu, come è conosciuta, ha raccontato di non aver avuto modo di studiare durante la sua infanzia, poiché fin dall'età di 8 anni aiutava i genitori a prendersi cura dei fratelli. Tuttavia, la donna ha sempre custodito nel suo cuore il sogno di imparare a leggere e a scrivere, quindi ora che ha il tempo e la possibilità non si è lasciata scappare l'occasione e ha iniziato la sua alfabetizzazione.

Dona Calu ha cominciato a lavorare come sarta all'età di 13 anni, e quando si è sposata a 25, si è trasferita a Teresina, dove ha vissuto per 47 anni con Etevaldo da Silva, i loro quattro figli, nipoti e pronipoti. Nonostante la sua passione per la cura della casa e dei bambini, ha raccontato che voleva imparare a leggere e scrivere.

Quando ha deciso di iniziare a studiare, Dona Calu ha detto di aver ricevuto il sostegno dei suoi figli e dei nipoti e anche quello di suo marito. «Tutti in famiglia mi hanno sostenuto e mi sostengono in questa scelta. Nessuno si è opposto», ha raccontato la donna a Globo. «Vado a scuola perché voglio imparare. Quando la gente per strada mi chiede: dove vai, Calu? rispondo: Vado a scuola. È qui vicino a casa mia, basta attraversare il viale lì», ha detto orgogliosa.



Oltre a iscriversi, la signora Calu ha spiegato di aver invitato diverse persone che non sanno leggere a fare lo stesso.

«Ho invitato molte persone che non sanno leggere ad andare a scuola. Alcuni sono venuti, ho degli amici in classe», ha detto eccitata.