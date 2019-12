Anziano chiama 24mila volte il suo operatore telefonico per lamentarsi e finisce in prigione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Akitoshi Okamoto, un giapponese di 71 anni, è stato arrestato dalla polizia di Tokyo per aver telefonato presumibilmente 24.000 volte alla sua compagnia telefonica per lamentarsi del servizio ricevuto e insultare il personale.L'uomo ha telefonato per circa otto giorni al numero gratuito del servizio clienti dell'operatore KDDI, chiedendo che il personale andasse a fargli visita per scusarsi per «aver violato il suo contratto», ha detto un portavoce della polizia, secondo l'AFP.Il settantenne avrebbe, inoltre, effettuato altre migliaia di chiamate da altri telefoni per insistere sul suo malcontento e insultare gli operatori.L'uomo è stato, dunque, arrestato per ostruzione a un'attività commerciale, ostacolando di fatto l'azienda a svolgere il poprio servizio e le proprie pratiche commerciali di routine.