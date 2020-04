Anziano vince il coronavirus, ufficiale medico gli regala la sua maglia della Marina Militare

Ultimo aggiornamento: 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi è il suo compleanno e lo festeggerà a casa assieme ai suoi cari dopo aver sconfitto il coronavirus. Luigi ha combattuto la dura battaglia contro il Covid-19 presso l’ospedale di Bergamo e l’ha vinta. Ad assisterlo, ogni giorno, c’è stato un medico con le stellette, il sottotenente di vascello della Marina Militare, che assieme ad altri colleghi militari è impegnato in prima linea nella lotta al coronavirus e che con questo paziente ha costruito un rapporto speciale.«Luigi è stato ricoverato presso il mio reparto – racconta - Insieme abbiamo cominciato questa avventura lottando da due fronti contro la malattia. Il percorso è stato difficile ma ogni mattina al giro visita gli ho stretto forte la mano, ricordato che a casa lo aspettavano, portato le sue caramelle preferite. Chiuso fra 4 mura gli ho raccontato della Marina, l’ho fatto viaggiare con le nostre navi. Anche quando la linea tra la vita e la morte è diventata labile, Luigi è stato un guerriero. Con un filo di voce mi diceva che sognava di andare insieme a pranzo al lago con la maglietta della Marina Militare – prosegue l’ufficiale medico - Oggi Luigi festeggia il compleanno e, quando qualche giorno fa abbiamo deciso di dimetterlo, ho voluto regalargli l’unica maglietta della Marina che avevo con me. Festeggerà a casa con i suoi cari il suo compleanno e la liberazione, finalmente dalla malattia. Gli ho promesso che presto andrò con lui, con indosso la maglia della Marina Militare, al lago, per pranzare insieme».