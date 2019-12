Donna incinta si ritrova faccia a faccia con un'aquila reale: «Così ho messo in salvo me e il mio cane»

In un incidente bizzarro è capitato ad una donna incinta, che si è ritrovata a combattere contro un'aquila per difendere il suo cane.



Makira Smith, la neomamma, ha raccontato al The Independent di come è riuscita a salvare se stessa e il suo cagnolino dall'attacco del rapace saltando nell'auto di una sconosciuta. Così Makira ha raccontato quegli attimi concitati: «Una donna che stava guidando con suo figlio a bordo ha visto tutto e si è fermata per aiutare. L'uccello era seduto dall'altra parte della strada a guardarci e poi è tornato e ha attaccato una seconda volta. Ho chiesto alla signora se potevo saltare in macchina, se lei non fosse passata di lì l'uccello avrebbe sicuramente continuato ad attaccarci».



La signora Smith, incinta di cinque mesi, prima di trovare il fortuito passaggio si è ritrovata faccia a faccia con quella che - confrontando l'aspetto con le imamgini su Google - ha pensato essere un'aquila reale dall'apertura alare molto grande. L'uccello, ha raccontato, sbatteva le enormi ali e minacciava di attaccare Tiny, il suo cane. Ultimo aggiornamento: 15:11