Venerdì 10 Maggio 2019, 15:38

SORRENTO - È azzurro, colore tipico dei maschietti, e si chiama Archie, proprio come il figlio del principe Harry e di Meghan Markle: è dedicato all'ultimo arrivato in casa Windsor il gelato ideato da Antonio Cafiero, il pasticciere sorrentino dei vip. La nuova prelibatezza, a base di cookies e vaniglia, è stata la protagonista di un party che Cafiero, non nuovo a simili estrose iniziative, ha improvvisato all'esterno del suo frequentatissimo locale su corso Italia, a pochi passi da piazza Tasso. Sul gelato è stata piazzata una foto che ritrae il 34enne Harry, figlio cadetto un tempo scapestrato di Carlo e Diana, e la moglie Meghan, ex attrice di origini afroamericane, insieme al neonato che ha visto la luce all'alba del 6 maggio e ora occupa il posto numero 7 nella linea di successione al trono della bisnonna, la regina Elisabetta II. Non potevano mancare, sempre nell'ambito della festa in onore del piccolo Archie, i palloncini azzurri e la pagina che il quotidiano britannico The Daily Telegraph ha voluto dedicare al lieto evento. Immediato il successo del nuovo gelato, capace di riscuotere grandi consensi soprattutto tra i turisti inglesi - particolarmente divertiti - che già affollano le strade di Sorrento.