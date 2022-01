Paura per Arnold Schwarzenegger: incidente d'auto, ferita anche una donna

Incidente per l'attore Arnold Schwarzenegger, rimasto coinvolto in un incidente d'auto nel pomeriggio di ieri. L'attore ed ex governatore della California si trovava a Brentwood, Los Angeles, quando è avvenuto l'incidente, in seguito al quale una donna è stata trasortata in ospedale per ferite non gravi. L'attore, invece, stando a quanto riportano i media americani, ne è uscito completamente illeso.

Arnold Schwarzenegger Involved in Bad Car Accident with Injuries https://t.co/uDRiIlmyMm — TMZ (@TMZ) January 22, 2022

A comunicarlo è Tmz che racconta le dinamiche, spiegando che Schwarzenegger era alla guida quando è avvenuto lo scontro a un incrocio. Nell'incidente sono state coinvolte altre due auto, e su una c'era la donna a bordo di una delle vetture che è stata trasportata nella struttura ospedaliera più vicina, non riportando danni gravi.

Secondo quanto riportano altri giornali locali, si è trattato di un puro incidente e non è stata trovata traccia alcune di alcol e sostanze stupefacenti.

Sono state pubblicate su Twitter anche alcune foto del momento dell'impatto, che ritraggono l'ex governatore della California in prossimità della sua auto danneggiata. Nelle immagini compare anche l'attore Jake Steinfeld, amico di lungo corso di Schwarzenegger, ma non è chiaro se fosse uno dei passeggeri a bordo, oppure abbia semplicemente raggiunto l'ex governatore sul luogo dell'incidente.