Arthur, il nipote della Regina Elisabetta che ha preso il posto di William e Harry nei cuori delle suddite

Domenica 13 Gennaio 2019, 14:10 - Ultimo aggiornamento: 13-01-2019 15:34

Ha 19 anni ed è nel pieno del suo splendore. Arthur (Robert Nathaniel) Chatto, secondogenito di Lady Sarah Chatto, unica figlia di Antony Armstrong-Jones e della principessa Margaret, sorella della Regina d'Inghilterra è un altro nipote d'oro di Elisabetta. 25esimo in linea di successione è candidato ad essere il nuovo principe azzurro che farà girare la testa a molte fanciulle, dopo la rassegnazione per i matrimoni di William e Harry.Non ha alcun titolo e sicuramente le possibilità che possa regnare sono piuttosto remote, ma ha sicuramente sangue blu e un fisico che farà solrvolare in molte sulla possibilità di avere un giorno regine. Il fatto di non avere troppe responsabilità ha anche i suoi vantaggi, come quello di non dover rispettare impegni ed etichette, motivo per cui si dedica alle sue passioni e agli sport estremi di cui sembra essere un vero amante, come conferma la sua pagina Instagram.Arthur, come prevedibile, ha frequentato Eton, il prestigioso college del Berkshire preferito dalla meglio gioventù britannica. Lì ha preso parte anche al «Combined Cadet Forced Training», il programma che prepara gli studenti alla carriera militare. Ciliegina sulla torta: suona la cornamusa. Sempre presente, o quasi, agli eventi reali, ma spensierato come un giovane della sua età dovrebbe essere. Donne in età da marito, siete avvertite.