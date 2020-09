Australia, Ashleigh è malata di cancro, sposa il suo Jason ma muore pochi giorni dopo. Lui: «Sono devastato»

Ha perso la sua coraggiosa battaglia contro il cancro pochi giorni dopo aver sposato l'amore della sua vita. Ad Ashleigh Simrajh, 23 anni, è stato diagnosticato un melanoma al quarto stadio nel 2019. «Ha pochi giorni di vita», le avevano detto i dottori. Così, lei e il suo partner Jason Hale, hanno deciso di sposarsi. «Lo voglio», ha detto la ragazza di fronte a 50 dei loro familiari e amici più stretti in una cerimonia emozionante al Sea World Resort sulla Gold Coast il 5 settembre scorso, in Australia. Martedì mattina il marito devastato ha confermato la morte della sua sposa in un tributo straziante, descrivendola come avente l'anima di un angelo e «la donna più bella con cui avrei mai potuto immaginare di essere».

Ash you were the most beautiful woman I could've ever imagined being with. ❤ You had the soul of an angel! Words... Pubblicato da Jason Hale su Lunedì 14 settembre 2020

Le parole non possono descrivere il dolore che sto provando in questo momento, sono assolutamente devastato e il mio cuore è completamente distrutto

Eri così coraggiosa e forte e so che hai fatto del tuo meglio in assoluto combattendo questa battaglia, non avresti potuto provare più di quanto hai fatto. Sono così orgoglioso di te, piccola. Grazie per amarmi così tanto e per avermi fatto sentire come se fossi in cima al mondo, è ciò che ogni uomo spera e sogna

, ha continuato Hale. Alcuni giorni dopo il suo matrimonio, Ashleigh è stata portata d'urgenza in ospedale prima di tornare a casa per godersi i suoi ultimi giorni in privato con la famiglia.

È a suo agio e senza dolore, ha dormito tutta la notte, dorme seduta circondata da cuscini perché non può sdraiarsi a causa del fluido intorno ai polmoni

, ha scritto suo padre sulla pagina GoFundMe sabato.

Questa giovane donna è una combattente che sta combattendo così duramente

Il messaggio di Ashleigh riguardo al melanoma ha letteralmente raggiunto milioni di persone.

