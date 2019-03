Asia Argento dopo la crisi dalla D'Urso, le prime parole sul social: «Varcato la soglia dell’odio e dell’ignoranza»

Giovedì 28 Marzo 2019, 21:38 - Ultimo aggiornamento: 28-03-2019 22:57

Dopo l’ospitata a “Live - Non è la D’Urso” Asia Argento torna sui social. L’attrice ieri è stata protagonista dell’uno contro tutti nella terza puntata dello show di Barbara D’Urso , e dopo duri attacchi da parte dei presenti è scoppiata in lacrime, con la conduttrice che la va a consolare, interrompe lo show e manda il break pubblicitario.Dalle storie del suo account Instagram Asia ha voluto riprendere le comunicazioni con i suoi fan: “Ieri sera per l’ennesima volta – ha scritto in un post nelle stories – ho varcato la soglia dell’odio e dell’ignoranza. Mi ha fatto male. Non pensavo che avrei reagito così. Dopo però sono stata inondata dall’amore del pubblico e degli amici”.Un ringraziamento a chi l’ha supportata: “Ho passato la notte a leggere tutti i vostri DM. Le vostre parole di conforto mi sono arrivate dritte al cuore. Vi sono grata con tutta ame stessa”