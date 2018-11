Asia Argento e Fabrizio Corona, papà Dario dice la sua: «Non mi fa impazzire, ma lei ora sorride»

Mercoledì 7 Novembre 2018, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 07-11-2018 11:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Asia Argento e Fabrizio Corona, la nuova coppia che ha scatenato il mondo del gossip, fa discutere anche papà Dario Argento. Il celebre regista, intervenuto a Radio 2, ha detto la sua. E non è apparso molto felice per la scelta della figlia. «Fabrizio Corona? Non mi fa impazzire». Tuttavia riflette sui sentimenti della sua Asia «che è tornata a sorridere». Dopo alcuni indizi emersi sul web nelle scorse settimane, le foto pubblicate sul settimanale Chi hanno portato sotto la luce dei riflettori il bacio che sa di nuovo amore. Una relazione destinata a riempire le pagine le pagine dello spettacolo per i prossimi giorni che verranno.E Dario Argento esprime tutte le sue perlpessità sulla persona di Fabrizio Corona, andando oltre ai rumors di gossip che lo hanno accompagnato in questi anni. «Questa storia di Corona non la conosco, mi hanno detto che sono uscite delle foto di Asia con lui, ognuno fa la sua vita. Non mi fa impazzire Corona - sottolinea il regista - non per il gossip, ma per quello che ha combinato, per quello che ha fatto. Comunque, Asia è tornata a sorridere».E in effetti Asia Argento con le sue parole ha confermato la sensazione del papà. «Quando parlavamo, senza alcuna barriera - ha raccontato a Chi - ho colto un dolore che ci accomuna, forse perché entrambi arriviamo da un momento di sofferenza e forte ingiustizia. Spiritualmente ho visto dentro di lui qualcosa di rotto, che poi c'è anche dentro di me e, forse, vedere così la sua anima, mi ha portato ad abbracciarlo e ha fatto nascere una grande empatia».Perché l'attrice si è rivista nel suo nuovo partner, soprattutto dopo un anno complicato, partito dalla denuncia a Weinstein e l'apertura del caso #MeToo fino alla querelle con l'attore Jimmy Bennet che l'ha accusata di molestie, terminata con l'esclusione dalla giuria di XFactor. «Ci dipingono come dannati - dice - già vedo i titoli dei giornali “ecco Bonnie&Clyde”, ma in realtà siamo due anime buone, la nostra è solo rabbia. Ho vissuto gli ultimi mesi come un'eremita immersa nel dolore e se oggi ho trovato l'affetto in una persona che si chiama Fabrizio Corona, lasciatemi sognare in pace. Se dovesse tradire la mia fiducia? L'ho messo in conto, ma perde lui».