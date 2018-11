Fabrizio Corona a Verissimo, ecco la reazione di Asia Argento alle sue parole

Sabato 10 Novembre 2018, 21:47 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 22:29

, e la foto di Fabrizio Corona col volto tumefatto e il pugno tra le labbra. Asia Argento ha scelto di commentare così la puntata di Verissimo che ha visto il suo nuovo compagno ospite di Silvia Toffanin.Lo ha fatto attraverso una stories di Intagram, ripresa poi dallo stesso Corona che l'ha pubblicata a sua volta per mostrarla ai suoi followers. In questo modo Asia Argento ha voluto legittimare il loro rapporto dopo le parole di Corona in trasmissione che l'ha definita come «Dio».«Io e Asia abbiamo tantissime cose in comune - ha detto a Verissimo - possiamo parlare insieme per ore. Lei ha tantissime esperienze di vita, è un'attrice del cinema americano, vive sola, ascolta musica e scrive. So che ha risposto alla madre, che non conosco. Mi piacerebbe conoscere il padre. Lei è bellissima, sono presissimo. Progetti? Vorrei passare tanto tempo con lei, appena viene a Milano vorrei presentarla a Carlos. Lei mi dice "calma"».