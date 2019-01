Mercoledì 16 Gennaio 2019, 13:30 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2019 13:34

Asia Argento debutta come modella dell'haute couture parigina sfilando per la maison di Antonio Grimaldi, lo stilista che dopo aver fatto coppia con Sylvio Giardina per dieci anni (dal 1999 al 2019) firmando il marchio comune Grimaldi&Giardina, ha preso la proprio strada aprendo il suo atelier a Roma, in un palazzo storico di Largo di Torre Argentina e da qualche stagione ha deciso di sfilare la sua alta moda a Parigi.Tornando all'eclettica Asia Argento, che proprio ieri ha fatto sapere di cantare il brano Gloria con Nicola Sirkis del gruppo Indochine nel loro album «13», nel ruolo di modella sfilerà il 21 gennaio sulla passerella di Antonio Grimaldi in una grande albergo, con un abito da sera bianco, dal taglio asimmetrico e dalla linea fluida e scultorea, realizzato con crepe doppiato col gazar e impreziosito da macro piume di struzzo. «Sono onorato che Asia, indiscussa protagonista del cinema italiano e internazionale- rivela Grimaldi - abbia accolto l'invito a sfilare a Parigi con la mia collezione».«Sono convinto che la sua natura anticonformista e controcorrente interpreti al meglio una collezione, ispirata al labirinto e al mito classico di Arianna e che racconta attraverso le linee fluide e scultoree, le lavorazioni artigianali e i preziosi ricami, la metafora contemporanea di una donna piena d'amore».