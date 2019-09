Asia Argento, selfie con Matteo Salvini dopo la lite in tv: «Bacioni m...»

Lunedì 23 Settembre 2019, 12:08 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2019 14:12

Prima l'acceso scontro in tv, poi la pace con selfie. Ha fatto molto discutere il confronto fraieri in diretta a " Non è la D'Urso ", ma - considerando i toni del battibecco - nessuno si sarebbe mai immaginato di vedere i due, poco dopo, insieme sorridenti in una foto. E invece è andata proprio così. Asia Argento ha pubblicato su Instagram un selfie con l'ex vicepremier, corredato dalla didascalia: «Bacioni M.».L'impressione è che l'ex compagna di Morgan abbia voluto ancora una volta irridere Salvini, imitando il suo celebre saluto social, ma aggiungendo una lettera «M», che in questo caso non starebbe per «Matteo», ma per un inelegante «m...a». Del resto, nel corso della trasmissione condotta da, il dibattito fra i due si era focalizzato proprio su un insulto rivolto dalla Argento a Salvini sui social utilizzando quella parola. Insulto che, in qualche modo, la figlia di Dario Agento ha voluto ribadire ancora una volta.