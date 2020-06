Asintomatici, l'esperta della task force governativa antifake news Roberta Villa censurata da Fb: «Info fuorvianti»

La discussione sugli asintomatici è ormai un must del dibattito sul coronavirus degli ultimi giorni, per via delle indicazioni secondo alcuni contraddittorie da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità: a farne le spese è stata un’esperta italiana, Roberta Villa, giornalista ma anche medico e membro della task force anti fake news del Governo.

Solo pochi giorni fa l’Oms ha infatti affermato che gli asintomatici non sono contagiosi, per poi fare prima parzialmente marcia indietro dopo che decine di scienziati (anche italiani) avevano smentito questa versione, e poi dare un’altra versione (ieri sera) in cui si spiega che in realtà del virus si sa ancora troppo poco e servono ricerche più approfondite.



​Due giorni fa Roberta Villa in un post su Facebook ha spiegato come a suo avviso il ruolo degli asintomatici sia non certo nullo, ma marginale sulla diffusione del Covid. «La definizione di "sintomatico" legato a febbre maggiore di 37,5 e tosse è limitante. Già l'aggiunta della perdita di gusto e olfatto riesce a individuare più casi - scrive la Villa - Se poi consideriamo come possibili anche altri sintomi ormai chiaramente riconducibili a covid, si potrebbero più facilmente identificare i focolai».

E ancora: «Ci sono poche prove solide che confermino un ruolo IMPORTANTE degli asintomatici nel contagio. Non è mai stato detto che “non contagiano”. È sicuro che lo fanno nelle 24-48 ore precedenti la comparsa dei sintomi. Molti studi considerano “asintomatici” chi ha sintomi diversi da febbre sopra i 37,5 e tosse, o addirittura assimila ad asintomatici quelli senza un tampone positivo. Il problema sono i titoli dei giornali, ma anche chi nel pubblico non riesce a comprendere incertezza e complessità».

Il post della giornalista, che rimandava ad un articolo sul sito della CNBC, viene però parzialmente censurato da Facebook, che lo bolla come semifake: «Informazione parzialmente falsa, verificato da fact checker indipendenti». Secondo Facebook insomma le informazioni veicolate dalla Villa sarebbero fuorvianti. Il colmo, considerando proprio il ruolo della Villa nella task force: la debunker che viene debunkata, insomma.

L’articolo linkato conteneva appunto la versione dell’Oms che diceva che gli asintomatici solo raramente trasmettessero il contagio. Un articolo di fact checking del sito healthfeedback.org (che analizzava appunto le affermazioni dell’Oms) sottolineava invece il contrario, come gli asintomatici abbiano invece dato un contributo significativo nella diffusione del Covid-19 in tutto il mondo. Come è stato accertato in questi mesi, al netto della diversità degli studi scientifici su un virus ancora non del tutto conosciuto nemmeno dai virologi.



La Villa non prende bene la censura di Facebook: «Siamo al colmo: un membro della task force anti fake news del governo riporta dichiarazioni dell’Oms, e la squadra di fact checker di Facebook etichetta come “parzialmente false” le informazioni del post. Ripeto da tempo che questa storia dei controlli da parte delle piattaforme è pericolosissima, e tanto più lo è in condizioni di incertezza e complessità. Com’era la storia che la disinformazione viaggia sui social? Ecco. Appunto».

Difficile dire chi abbia ragione: del resto anche la stessa Villa, nel suo post, sottolineava come in scienza tutto sia in divenire. «Non sostengo nessuna tesi, e può darsi che domani esca uno studio che dimostra il contrario. Contesto l'idea che abbia merito chi l'ha indovinata giusta, se l'ha fatto tirando appunto a indovinare», spiegava. Ma a prescindere da chi sia nel giusto tra lei e gli esperti di Facebook, una cosa è certa: sui social, quanto a informazioni fuorvianti, si trova parecchio di peggio.

Quindi, si può dire che #COVID19 è come un'influenza, che il virus è mutato, anzi sparito, che la suina è stata una bufala gonfiata da big pharma, che il vaccino arriverà a settembre, che i bambini sono un formidabile serbatoio di infezione, ma non discutere di #asintomatici. Ok — Roberta Villa (@RobiVil) June 10, 2020

