Assessore esce nudo dalla doccia durante la riunione del consiglio comunale in videoconferenza

Il peggio sembra essere passato per l'emergenza coronavirus, ma diversehanno comunque preferito continuare a usare leper le varie assemblee in cui vengono affrontati gli ordini del giorno. Una decisione legittima, ma occorre come al solito prestare molta attenzione: così come non si può abbassare la guardia nella lotta al, è altrettanto necessario evitare distrazioni che possono risultare imbarazzanti. È il caso, ad esempio, di unche, ignaro di essere ancora collegato, si è fatto una, ovviamente del tutto, proprio di fronte alla telecamera del proprio pc.Siamo a Torrelavega (Cantabria), in. I fatti risalgono alla scorsa settimana: mentre i vari assessori e consiglieri comunali affrontavano il tema della manutenzione delle acque del fiume, il socialistasi era disconnesso, lasciando in pausa il collegamento video, che poi si è immediatamente riattivato mentre l'uomo si stava facendo la. Ignaro di essere ripreso, l'uomo è anche uscito dalla doccia in favore di telecamera, suscitando stupore e imbarazzo tra i colleghi. Lo riporta anche Antena 3 Un'assessora, infatti, nel bel mezzo della discussione si accorge del collega nudo mentre esce dalla doccia e si lascia andare ad un commento quasi pietoso: «Per favore, ditegli qualcosa, subito. Non è possibile disconnetterlo?». Un altro assessore a quel punto decide di telefonare direttamente a Bustillo per avvertirlo e si congeda così: «Scusate, torno subito... c***o...».Una scena che, in piena pandemia, si è ripetuta a tutte le latitudini, compresa l'Italia. Eppure, c'è sempre stupore e imbarazzo quando questo accade in diretta. Il meno imbarazzato di tutti, in questo caso, sembra proprio l'assessore cantabrico. «Mi dispiace, dovevo farmi la doccia per accompagnare mia figlia e ho dimenticato di chiudere tutto. Ho commesso un piccolo errore, ma non mi sembra di aver commesso azioni così gravi» - ha dichiarato Bernardo Bustillo - «Si è trattata di una piccola distrazione ma non mi sono mai vergognato della mia nudità e non ho intenzione di iniziare ora. Non credo di dovere delle scuse a nessuno, ma sono anche pronto a rimettere il mio mandato nelle mani del partito».