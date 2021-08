AstraZeneca, la fondatrice Sarah Gilbert diventa una Barbie: «Così ispira le ragazze a lavorare nella scienza»

Sarah Gilbert, co-creatrice del vaccino Oxford/AstraZeneca è diventata una Barbie. Non è una battuta: è stata realizzata una bambola in suuo onore. Gilbert, che ha guidato lo sviluppo del vaccino contro il Covid all'Università di Oxford, ha detto di aver inizialmente trovato il gesto «molto strano», ma sperava che avrebbe ispirato le giovani ragazze a lavorare nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica.

«Sono felice di ispirare la prossima generazione di ragazze nelle carriere di questo tipo e spero che i bambini che vedono la mia Barbie capiranno quanto sia vitale la scienza per aiutare il mondo che ci circonda - ha raccontato - Il mio desiderio è che la bambola mostri ai bambini carriere di cui potrebbero non essere a conoscenza, come lo scienziato dei vaccini». Oltre alle sembianze di Dame Sarah, l'azienda di giocattoli ha creato modelli in onore di altre cinque donne che lavorano in Stem in tutto il mondo.

Vaccinologist Barbie: Prof Sarah Gilbert, the co-creator of the Oxford/AstraZeneca shot, is honored with a doll. https://t.co/9xMWTIq6KL pic.twitter.com/XPvOz1QfHn — Jim Roberts (@nycjim) August 4, 2021

Lisa McKnight, vicepresidente senior e capo globale di Barbie e bambole di Mattel, ha dichiarato: «Barbie riconosce che tutti i lavoratori in prima linea hanno fatto enormi sacrifici nell'affrontare la pandemia. Per far luce sui loro sforzi, condividiamo le loro storie per ispirare la prossima generazione a prendersi cura di questi eroi e a ricambiare».