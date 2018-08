Atleta paralimpica dimenticata sull'aereo Ryanair: «Ero bloccata, nessuno mi ha fatto scendere»

Like @FrankRGardner I was forgotten on @Ryanair last night at @STN_Airport for a long time because I needed assistance that was booked weeks in advance .. then I had to wait for luggage for longer than the flight @SueWillman #airtravel pic.twitter.com/hPW0VXoMCP — Anne Wafula Strike (@Anne_W_Strike) 25 agosto 2018

Mercoledì 29 Agosto 2018, 11:16 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2018 11:25

Brutta avventura per un'atleta paralimpica. La ragazza, in sedia a rotelle, sarebbe stata dimenticata in aereo. E per 45 lunghi minuti nessuno sarebbe andato a prenderla. L'episodio sarebbe avvenuto all'aeroporto londinese di Stansted, di ritorno dai campionati europei di atletica di Berlino. E sarebbe stata la stessa atleta a denunciarlo su Twitter Come riporta The Guardian , protagonista della disavventura è Anne Wafula Strike, atleta di orgine kenyota che aveva preso parte alle gare di wheelchair. Una sfida di velocità in carrozzina. Poi il ritorno in aereo e il brutto episodio all'atterraggio. «Come passeggero su una sedia a rotelle - avrebbe affermato - è stato molto frustrante e mi ha causato un grande disagio essere dimenticata e bloccata su un aereo».Un portavoce dell'aeroporto avrebbe risposto: «Siamo spiacenti per l'esperienza di Anne a Stansted. Stiamo analizzando il modo in cui si è venuta a creare questa situazione e abbiamo chiesto alla società incaricata di occuparsi dei passeggeri a mobilità ridotta di fornire una spiegazione completa».