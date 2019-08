Malore in allenamento, è morta la modella atleta Margarita Plavunova: si preparava per i Giochi

VEDI ANCHE

Venerdì 23 Agosto 2019, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 10:27

Margarita Plavunova, la 25enne sprinetr russa ed exche si stava preparando per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nella sezione dileggera. La ragazza, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe morta a causa di unmentre si stava allenando durante una seduta di jogging. La notizia è stta riportata dall'agenzia Tass.Margarita si trovava nel villaggio nel distretto di Morshansky, nella regione di Tamblov Oblast (occidentale). La ragazza, stando a quanto riportato dalla federazione di atletica leggera, avrebbe subito un arresto cardiaco durante l’allenamento. I media locali mettono sotto accusa i pesanti carichi di lavoro ai cui sarebbero sottoposti gli atleti per conquistare il sogno dei Giochi del prossimo anno. La Plavunova, specialista anche degli ostacoli oltre che della velocità, dopo essersi laureata campionessa studentesca russa nei 60 metri, gareggiava in gare internazionali sui 100 e 400 metri e