L'attore di «Stoffa da campioni» arrestato per furto: è irriconoscibile

Shaun Weiss è di nuovo nei guai. Stavolta l'attore protagonista di "Stoffa da campioni", film del 1992 prodotto da Disney sull'hockey, è finito in manette per furto. La polizia lo ha trovato in una casa mentre stava tentando di svaligiare un abitazione sotto l'effetto di droghe. Shaun Weiss, nel film diretto da Stephen Herek, interpretava Greg Goldberg. Oggi, purtroppo, l'attore non recita un film drammatico ma una parte della sua vita che, a 40 anni, lo vede in profonda crisi. La polizia di Marysville ha raccontato di aver trovato l'uomo all'interno del garage di un appartamento in California. Dopo aver rotto il finestrino dell'auto, Weiss è entrato nella vettura. Qui è stato trovato dagli agenti sotto l'effetto di metanfetamina.



