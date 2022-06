Aurora Ramazzotti, gaffe in apertura del concerto Love Mi: «Scusatemi, sono emozionata»

Uno start con gaffe. Ha preso un via "particolare" il concerto "Love Mi" in piazza del Duomo a Milano. Insieme a Elenoire Casalegno, in diretta su Italia Uno, Aurora Ramazzotti è al timone del concerto, ma proprio in apertura, ha preso uno scivolone, attirando l'attenzione di tutti. Dopo i saluti iniziali, le due conduttrici si sono ritrovate a dover lanciare il primo artista della serata. La Casalegno ha cominciato a parlare per poi cedere il lancio del primo artista ad Aurora. Ma si è lasciata tradire da un lapsus e, al posto di annunciare l’artista che si sarebbe dovuto esibire, cioè Rosa Chemical, ne ha annunciato un altro: Rose Villain.

Come da copione, Elenoire ha lanciato un paio di indizi su Rosa Chemical e, a seguire, Aurora ha detto: «Avete capito, siete già carichi, è con noi Rose Villain». Ma subito la figlia di Michelle Hunziker si è resa conto di aver bucato la presentazione. «Nooo, Rosa Chemical, scusatemi, sono emozionata» ha detto con un sorriso imbarazzato. In suo aiuto è arrivata la collega Casalegno: «Aurora, ci sta, è la diretta».

L’evento, totalmente gratuito, è stato pensato e voluto da Fedez che ha lanciato una raccolta fondi attraverso il numero 45595 a favore della Fondazione Tog-Together To Go, una onlus specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse.