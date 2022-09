Aurora Ramazzotti in lacrime su Instagram: «È ufficiale...». E i fan si preoccupano

Aurora Ramazzotti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una storia in cui appare in lacrime. Come unico commento: «È ufficiale: non posso più aprire TikTok». I fan della ragazza si sono subito preoccupati, riempendola di messaggi e chiedendo chiarimenti. Moltissimi hanno pensato che il motivo fosse legato ai continui insulti che la ragazza riceve quotidianamente sui social. Aurora però smentisce e dopo poche ore pubblica una foto dove spiega cosa fosse realmente successo.

Cosa è successo

Fortunatamente niente di grave, come ha spiegato Aurora quel pianto era del tutto normale e dovuto semplicemente agli ormani della gravidanza. Da poco la ragazza ha rivelato di essere incinta suscitando stupore, gioia ma anche apprensione. «Io sto un po’ adorando questa cosa che siete diventati tutti un po’ ansiosi. Oggi ho messo una storia in cui piangevo scrivendo che non potevo più aprire TikTok e non so perché avete dedotto automaticamente che era perché la gente mi insulta, ma questa volta non era per questo» ha commentato Aurora.

Aurora Ramazzotti aggiunge, spiegando il motivo delle lacrime: «Semplicemente è perché ho gli ormoni a palla e mi viene da piangere per qualsiasi cosa io veda. Anche per una formica che sale su una pianta».