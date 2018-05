Aurora Ramazzotti, nuovo programma in tv: «Voglio dimostrare che non sono capitata in questo mondo per caso»

Hunziker: «Aurora è brava, ci scommetete?» il nuovo game show tra madre e figlia

Sabato 5 Maggio 2018, 17:22 - Ultimo aggiornamento: 05-05-2018 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è pronta alla sua nuova sfida lavorativa insieme alla mamma" è la nuova scommessa professionale dopo il successo della striscia pomeridiana di X Factor che l'ha lanciata nel mondo dello spettacolo. Ospite aAurora racconta la sua vita privata e i suoi progetti lavorativi.Silvia Toffanin parla subito dell'amore e Aurora ammette di essere molto innamorata del suo Goffredo, quando la conduttirce le chiede cosa ne pensi papà Eror lei chiarisce: «Non è mai stato geloso di me, con i ragazzi, e anzi Goffredo gli piace molto». Poi chiarisce di non confidarsi molto con Eros: «Lui è molto saggio, gli chiedo consigli», e ironizza: «però gli uomini sono basic, certe cose non le capiscono, quindi è meglio confidarsi con altre donne».Parlando della nuova esperienza lavorativa Aurora spiega: «Ho voglia di mettermi in gioco, ho voglia di far vedere che non sono approdata in questo mondo a caso. E' stata ponderata e ho voglia di mostrare a tutti che questo lavoro lo voglio fare e forse lo so fare, ma questo lo docrà giudicare il pubblico». Nel programma Aurora sarà l'inviata per le scommesse che non possono essere fatte in studio. Poi parla della mamma nel lavoro: «Lei è molto professionale, avere il suo supporto è importante».