Autista di una Tesla dorme al volante mentre va ad alta velocità con il pilota automatico

Domenica 13 Ottobre 2019, 14:31

Una Tesla è stata immortalata sulla strada 280 di San Mateo, California, con la modalità del pilota automatico attivata, mentre il conducente dormiva profondamente. Nelle immagini, catturate dall'autista di un altro veicolo che circolava sulla stessa strada, che si è accorto di quanto accadeva e ha deciso di filmare la scena.«L'ho seguito per alcuni chilometri», ha dichiarato l'autore della registrazione a ABC 7, che ha preferito rimanere anonimo. «Sono riuscito a raggiungerlo e ho filmato tutto ciò che potevo, ma alla fine ho rallentato perché non riuscivo a mantenere la sua alta velocità», ha concluso.Tuttavia non è la prima volta che si verifica un episodio del genere. In un'altra occasione, nella città di Newton, nel Massachusetts, un altro guidatore di una Tesla Model X era stato sorpreso mentre dormiva e viaggiava a alta velocità.