Non riesce a leggere le domande del quiz «Chi vuol essere milionario?» e scopre di avere un tumore

L'inglese Harry Mockett, 21 anni, notò un drastico peggioramento della vista quando un giorno di aprile 2018 non riusciva a leggere distintamente le domande del noto quiz televisivo «Chi vuol essere milionario?».Inizialmente, il ragazzo, originario della città di Nottingham, si recò dall'ottico che gli prescrisse l'uso degli occhiali, tuttavia non trovando alcun beneficio, tornò dall'ottico per un secondo appuntamento dove il medico diagnosticò un'infiammazione del nervo ottico e consigliò a Mockett di andare in ospedale.Prontamente gli fu diagnosticato un tumore al cervello più grande di una pallina da golf e fu sottoposto a un intervento chirurgico per non perdere la vista. «Non avevo sintomi particolari, solo la vista annebbiata. Pensavo di avere bisogno solo di un paio di occhiali, non avevo idea di avere un tumore al cervello», ha raccontato Mockett, citato da Daily Mail.I medici riuscirono a rimuovere il 98% del tumore, ma il giovane sviluppò l'idrocefalia, ossia l'accumulo di liquido nel cervello. Le sue possibilità di sopravvivere erano del 50%, ma è sopravvissuto e ha subito altri interventi per curare le complicanze.Successivamente, il tumore ha ripreso a crescere e il ragazzo ha deciso di recarsi in Germania, dove ha fatto la radioterapia per due mesi e alla fine si è ripreso. Attualmente, soffre di perdite di memoria a breve termine, ma non ha dimenticato come si suona la chitarra e ha usato il tempo in ospedale per comporre canzoni.«Pensavo davvero di stare benissimo, mi sentivo perfettamente in salute, sono persino andato a un concerto con i miei amici due giorni prima della risonanza magnetica», ricorda Mockett, che ora nonostante i problemi di memoria si sente fortunato ad essere vivo, circondato di famiglia e amici.