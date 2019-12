Babbo Natale lasciato fuori dalla scuola elementare: «Per non offendere le altre religioni»

Babbo Natale è stato lasciato fuori dalla scuola elementare Aldo Moro di Porto Viro. Sui motivi c'è un botta e risposta tra chi accusa e chi si difende. Secondo alcune testimonianze raccolte da Polesine24 l'uomo che impersonava Santa Claus con tanto di regali sarebbe stato lasciato sulla porta d'ingresso «per per non offendere i fedeli di altre religioni».

Respinge con forza queste accuse il preside dell'istituto che parla invece di motivi didattici. Il dirigente scolastico infatti avrebbe negato l'accesso a Babbo Natale, consegnando i regali in un secondo momento, perché il suo arrivo non era stato concordato non permettendo l'ingresso a scuola di uno sconosciuto di cui non avevano avuto informazioni.

A sostegno di questa tesi il preside ha anche ricordato che i bambini saranno in piazza per la Chiarastella, con circa cinque Babbi Natale.

Ultimo aggiornamento: 12:54

