Baby George, dopo il compleanno Buckingham Palace svela un segreto sul bambino

Mercoledì 24 Luglio 2019, 11:43 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2019 13:59

Baby George compie sei anni e Buckingham Palace decide di svelare un segreto che riguarda il piccolo erede al trono. Per il compleanno del principino, mamma Kate Middleton e papà William hanno diffuso tre sue nuove foto, che hanno fatto immediatamente il giro del web. Non è tutto.Lo stesso giorno, la casa reale ha fatto trapelare anche un dolce segreto che riguarda baby George. La regina Elisabetta avrebbe l'abitudine di lasciare dei regali ai piedi del letto del principe quando il nipotino dorme a casa sua.L'aneddoto della bisnonna Elisabetta affettuosa con il nipotino erede al trono ha sciolto il cuore dei sudditi e non solo. Baby George colpisce ancora.