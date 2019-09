Baci e gita a Sorrento sul nuovo yacht: Belen Rodriguez e Stefano De Martino più innamorati che mai

Giovedì 12 Settembre 2019, 11:32 - Ultimo aggiornamento: 12-09-2019 11:56

MASSA LUBRENSE - Nel 2015, dopo due anni di matrimonio, sembravano essersi detti definitivamente addio. Nel 2019, però, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornato il sereno. Prova ne sono le immagini della vacanza che la showgirl argentina e il ballerino originario di Torre Annunziata stanno trascorrendo in Campania in questi ultimi scampoli d'estate: fotografie e storie che, pubblicate su Instagram, stanno facendo il giro del web e riscuotendo i consensi dei fan di quella che resta una delle coppie più amate (e invidiate) del mondo dello spettacolo.Reduci da settimane trascorse tra Marocco, Ibiza e Formentera, Belen e Stefano non hanno resistito al richiamo della provincia di Napoli. Nelle scorse ore la coppia si è concessa una romantica giornata in barca al largo di Capri e della penisola sorrentina. Immancabile una capatina ai bagni della Regina Giovanna, a Sorrento, e poi il pranzo nella baia di Recommone, a Massa Lubrense, dove Belen e Stefano hanno gustato pesce al sale, gamberoni e verdure innaffiati da abbondante Coca Cola ghiacciata. E, ovviamente, tra i due non sono mancati i baci, gli abbracci e le carezze fino al tramonto, come testimoniano le immagini e le parole pubblicate da Belen: «Una giornata meravigliosa con te», ha scritto la showgirl su Instagram prima di aprirsi in un «Gracias a la vida» pieno di gioia e serenità.Belen e Stefano hanno trascorso la giornata a bordo della barca che si sono recentemente regalati: un lussuoso scafo, modello Positano 38, del valore approssimativo di 250mila euro. Il nome? Santiago, come il figlio che la coppia ha avuto sei anni fa. Porta di ingresso e pozzetto in Teak, falchette e capodibanda in mogano verniciato, doccia a poppa e a prua, divano attrezzato con tavolo regolabile in teak, cabine dotate di tutti i comfort: un autentico gioiello della nautica, ideale per vacanze da favola come quelle che la riunita famiglia De Martino ha scelto di trascorrere nelle acque del golfo di Napoli.