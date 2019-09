Rio de Janeiro, il sindaco censura bacio gay tra supereroi

Rio de Janeiro

The mayor of Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, has labeled "Avengers: the children's crusade" as inappropriate for minors.



Censorship is becoming more pervasive in Brazil. pic.twitter.com/dsMcqcjvzm — Jaqueline Cunha (@Jaqueline_Cunha) September 6, 2019

The mayor of Rio tried to ban an issue of The #Avengers because committed gay couple Wiccan and the Hulkling are on the cover, kissing.



A judge blocked him from doing it.



The front page of Brazilian newspaper Folha de São Paulo rubbed his face in it.#LGBTQ#Marvel pic.twitter.com/dS3chaXB2D — Rus McLaughlin (@rusmclaughlin) September 7, 2019



Il sindaco diaveva deciso di ritirarlo dagli stand della Biennale Internazionale del libro per «proteggere i nostri figli» da quelli che ha definito «contenuti non adatti ai minori». Il consigliere della città lo aveva accusato di «commettere un crimine terribile», in quanto «diffonde il concetto di». Il libro in questione è: The Children's Crusade, edito dallae uscito per la prima volta nel 2010, e il problema è che due dei supereroi proagonisti, Wiccan e Hulkling, sono entrambi uomini,. E si baciano.Così, per evitare che i piccoli visitatori della fiera del libro vedessero queste immagini Marcelo Crivella, primo cittadino di Rio, aveva ordinato il sequestro di tutte le copie in circolazione del fumetto. Lo aveva annunciato sul suo profilo Twitter, spiegando che «non è adatto che i bambini accedano a contenuti non adatti alla loro età». La decisione del sindaco, che già in passato aveva definito gli omossessuali come «vittime di un terribile male», ha scatenato venti di indignazione in tutto il, ed è arrivata anche sulla scrivania della Corte Suprema brasiliana, che ha dichiarato illegale, perchè contro il principio di uguaglianza, qualsiasi divieto di pubblicazione di opere a sfondoGià prima della decisione della Corte però l'ordine del sindaco gli si era ritorto contro. Il bacio tra i due eroi era finito in prima pagina sul quotidiano numero del Brasile, il Folha de Sao Paulo; chioschi e locali di tutto il Paese lo hanno esposto per giorni sulle loro vetrine; gli operatori della fiera del libro si sono rifiutati di obbedire all'ordine di ritiro e il fumetto, disponibile solo in uno sui 9 stand del salone, è andato esaurito in pochissimo tempo, risultando così uno dei successi più grandi della fiera del libro.