G7, bacio scandalo tra Melania Trump e Justin Trudeau: il web si scatena

Martedì 27 Agosto 2019, 09:19 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 09:22

I calzini sgargianti del primo ministro canadesee il bacio scambiato con la first lady. Ma soprattutto il commento del presidente brasiliano Jair Bolsonaro,che su Facebook ha offeso la premiere dame Brigitte Macron, facendo impennare i toni dello scontro tra Brasile e Francia dopo la presa di posizione di Emmanuel Macron sugli incendi in Amazzonia.Polemiche e pettegolezzi social che dal G7 di Biarritz fanno ilgirodelmondo. In testa alle ricerche Google c’è il post offensivo nei confronti di Brigitte, presa in giro dal presidente brasiliano per il suo aspetto fisico. Bolsonaro ha infatti commentato il post di un utente che aveva pubblicato una foto in cui la premiere dame non era ritratta in una delle sue posemigliori. Accanto,comeparagone, uno scatto in cui la moglie di Bolsonaro, Michelle - 37 anni contro i 66 della consorte di Macron - è particolarmente avvenente. Poi, il commento: «Adesso capite perché Macron perseguita Bolsonaro?». Sotto al post, tra le risposte, spicca proprio quella di Bolsonaro: «Non umiliarlo», dice il presidente brasiliano,checondisce la frase con una risata. La replica di Macron è arrivata a stretto giro: «È una cosa triste per il Brasile, le donne brasiliane devono essere tristi, sono sicuro che provano vergogna. Sono attacchi irrispettosi», ha detto il presidente francese in una conferenza stampa sull’Amazzonia, durante il G7 di Biarritz. Poco prima, Macron era stato attaccato anche dal ministro dell’Educazione brasiliano Abraham Weintraub: «Non è all’altezza del dibattito sull’Amazzonia. È solo un cretino opportunista».Ma c’è anche un altro evento diventato virale sui social. Una fotografia, per l’esattezza: quella che immortaladi Melania Trump al primo ministro canadese, sempre a Biarritz, con Donald Trump, in mezzo ai due, con la faccia imbronciata. Uno scatto che ha fatto impazzire gli utenti e che in pochi minuti ha registrato migliaia di commenti: «Trova qualcuno che ti guarda come Melania Trump guarda Trudeau», hanno scritto in tanti su Twitter. I fotografi hanno ripreso anche il retroscena: il capo della Casa Bianca invita BrigitteMacron a dargli un bacio sulla guancia. E subito dopo Melania e Trudeau si scambiano due baci, rimbalzando in ogni angolo del web.È sempre Trudeau il protagonista diun altrosipariettosocial. È tornato a fare parlare di sé per l’abitudine, che ormai lo contraddistingue, di indossare calzini colorati. Aveva già fatto discutere quando nel 2017 aveva sfoggiato dei calzini di Star Wars in occasione del Bloomberg Business Forum di NewYork. Per il G7 francese ha invece optato per delle calze a scacchi rosa e viola. Una scelta che ha conquistato molti utenti, ma che ha avuto anche qualche critica:«Ha dimenticato di toglierli a Carnevale», è uno dei commenti.