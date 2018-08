Il «primo bacio» al primo appuntamento che ha salvato la vita al surfista Max, un amore nato da un infarto

Mercoledì 29 Agosto 2018, 18:57 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2018 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo bacio non si scorda mai, specie se è quello che ti salverà la vita. Avrà sicuramente pensato lo stesso Max Montgomery, un uomo di 56 anni che stava vivendo il suo primo appuntamento con Andi Traynor, un'anestetista di 46 anni. Avevano scelto la spiaggia e le onde di Capitola Beach a Santa Cruz. Stavano facendo surf insieme quando, dopo esser tornato a riva, Max è crollato nella sabbia vittima di un infarto. La storia, incredibile, è riportata dal Daily Mail che ha pubblicato anche il video di quanto avvenuto.Andi, che era alle sue spalle distante una decina di metri, è corsa in suo aiuto e ha iniziato immediatamente il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca. Già, il loro primo bacio, come mai se lo sarebbero immaginato. Per diversi minuti la donna, poi assistita da un'equipe medica accorsa sul posto, ha cercato di salvare la vita a quello che, fortunatamente, è diventato il suo compagno di vita. Max è stato operato al cuore ma si è salvato, proprio grazie a quell'indimenticabile primo bacio che ha segnato il suo futuro. La scena è stata incredibilmente filmata nella sua interezza da un fotografo, Alexander Baker, che si trovava sul posto per girare un time lapse e mai si sarebbe aspettato di immortalare un episodio del genere.«Due giorni prima del nostro primo appuntamento, Max mi ha detto che aveva una cotta per me e che ero molto interessato ad uscire insieme - racconta la dottoressa Traynor - eravamo amici da un po' e mi interessava davvero passare del tempo con lui. Ha suggerito di alzarci molto presto quel sabato per andare a fare surf. Siamo stati così bene».Poi, il momento drammatico. «Siamo usciti dall'acqua e tutto ad un tratto è caduto - prosegue la donna - è stato così strano vederlo. Mi sono subito imbattuto in lui e l'ho rovesciato. Non rispondeva e non aveva polso. Ho iniziato la rianimazione e ho chiesto aiuto. Siamo stati molto fortunati che una delle persone che si è fermata fosse un'infermiera. L'ambulanza è arrivata in fretta e quei ragazzi sono fantastici. Non lo avevamo rianimato e loro gli hanno dato tre elettro shock sulla spiaggia ma non rispondeva. Quando lo hanno portato via nell'ambulanza, non sapevo se sarebbe sopravvissuto».«Chi vuole uscire con qualcuno che ha appena avuto un infarto?», ha ironizzato invece Max dopo essersi svegliato. «È stato imbarazzante perché avevo detto a questa donna che mi piaceva davvero, avevo una cotta per lei e lei sembrava ricambiare. Quando è tornata da me dopo il mio intervento le ho detto che avrei capito se non voleva più continuare a vedermi. Ma lei mi ha detto che non sarebbe andata da nessuna parte»