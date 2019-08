Balotelli festeggia i suoi 29 anni: «La vecchiaia non mi ha cambiato»

Lunedì 12 Agosto 2019, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 12-08-2019 14:40

«Buon compleanno a me. La vecchiaia non mi ha cambiato». E alla fine anchecede alla mania di FaceApp. SuperMArio lo fa in un giorno particolare, quello del suo compleanno, e per festeggiare i suoi 29 anni si “invecchia” con tanto di barba bianca. L'ex attaccante del Marsiglia è in cerca di una nuova squadra, nei giorni scorsi si sono fatte insistenti le voci che lo volevano destinato a una avventura in Brasile con la maglia del Flamengo.