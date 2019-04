La bambina sull’aereo è irrequieta, la hostess la calma così

Venerdì 12 Aprile 2019, 15:51 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando scatta il panico, scendono in campo i professionisti. Come la hostess ripresa in questo video quando, poco prima del decollo, decide di prendersi cura di questo bebè. Scoppiato in un pianto a dirotto, ha ritrovato la serenità grazie all'intervento di questa assistente di volo. E' bastato salire sulle braccia della hostess e cominciare a fare un giro nell'aereo. Anzi a lavorare proprio come una hostess. Chiudere portelloni e magari mandare un bacino ai passeggeri. E così è tornato il sereno.