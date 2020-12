Dodicenne difende la sua abitazione da un ladro fino all'arrivo della polizia

​Un'adolescente americana di 12 anni è riuscita a ostacolare l'ingresso di un ladro nella sua abitazione fino all'arrivo della polizia, secondo quanto riferisce KTXL.

Il fatto si è verificato intorno a mezzogiorno di venerdì, quando Nyletta Lincoln, 12 anni, era sola nella casa dei suoi genitori a Woodland, in California. All'improvviso, la ragazza ha sentito strani rumori provenire dalla porta d'ingresso. «Ho sentito qualcosa come bussare. Pensavo che qualcuno stesse bussando alla porta, perché indossavo le cuffie. Ma quando le ho tolte, ho capito che qualcuno stava cercando di entrare in casa», ha ricordato Nyletta.

APPROFONDIMENTI NATALE SOLIDALE Imprenditore acquista tutti i giocattoli di un negozio per regalarli... IL CASO Deputato indiano chiede il divorzio alla moglie in conferenza stampa:... IMPREVISTI Babbo Natale si impiglia in un traliccio elettrico di un piccolo...

