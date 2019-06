Bimba dall'intelligenza record: a 11 anni il suo test QI supera Einstein e Hawking. «Ha iniziato a parlare a 6 mesi»

Nonostante io abbia subito un'importante operazione per sconfiggere il cancro, la determinazione e la forza di Anushka l'hanno sempre spinta a impegnarsi ancora di più superando il dolore

Si chiama, ha 11 anni e ha ottenuto il punteggio più alto mai raggiunto neldel"Mensa", rivelandosi più intelligente di, avendo sempre superato tutti gli esami a pieni voti, ha supplicato la mamma Arti di farla partecipare al test sul"Mensa" (per diventare un "mensano" bisogna rientrare nel 2% della popolazione mondiale con il più alto).Anushka erama nonostante questo ha superato tutti gli altri entrando nell'1% delle persone più intelligenti del mondo.ha raccontato uscendo dalla sala.Il suo sogno è quello die al momento le sue materie preferite sono inglese e poesia. «In realtà mi piacciono tutte, non c'è qualcosa che non ami studiare» ha detto Anushka.Alla mamma Arti, 45 anni, due anni fa è stato diagnosticato un cancro al seno, un avvenimento che ha profondamente colpito la figlia. «