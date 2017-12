Bambini e Babbo Natale, quando la foto è un disastro

Domenica 24 Dicembre 2017, 15:53 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2017 20:58

L'incontro ravvicinato con Babbo Natale regala davvero felicità ai bambini? Non sempre, stando alle tantissime foto postate da tutto il mondo sui social che mostrano i volti piangenti dei piccoli quando vengono messi in braccio a uno dei tanti figuranti che affollano le strade o i centri commerciali. L'aspirazione degli adulti di realizzare lo scatto fotografico perfetto che immortali i propri figli radiosi e sorridenti in un attimo di magia viene spesso e volentieri frustrata dalla reazione disperata dei bimbi che non sembrano apprezzare eccessivamente il fatto di essere messi al centro della ribalta, davanti a tanti sconosciuti, e lasciati in balia di un omone con la barba bianca.Un conto è pensare a Babbo Natale come a un personaggio delle favole, un altro è avere a che fare con lui in carne e ossa, e certe espressioni annichilite lo testimoniano più di qualunque altra cosa. Per gli adulti è tutto un altro discorso: alla ricerca dell'infanzia perduta, i più felici e divertiti dall'incontro con Santa Claus, almeno in certe foto, sembrano proprio loro.