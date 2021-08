Bambini e miopia: «Triplicata, effetto diretto della vita al chiuso»

Didattica a distanza, computer, schermo sempre acceso e vicino agli occhi; questi i possibili fattori che hanno fatto registrare un aumento della miopia. I casi di miopia tra i bambini potrebbero essere aumentati durante il lockdown per l'eccessivo tempo passato davanti agli schermi dentro casa anche per la didattica a distanza, costretti dalle restrizioni anti-Covid, e lo scarso tempo trascorso all'aperto. È l'allarme lanciato in Inghilterra dagli optometristi membri del College of Optometrists che su BBC Health denunciano di trovarsi di fronte a un sensibile aumento delle diagnosi di miopia nei bambini dall'inizio della pandemia.

APPROFONDIMENTI ITALIA Lecco, bus a fuoco in galleria: paura per i bambini (tutti salvi) CINA Cina, nuova legge sulla privacy e approvata la pianificazione del... LA SCOPERTA Creato il primo cervello con due occhi: l'organoide frutto dello...

#Lockdown screen time sees a rise in short-sightedness.@CollegeOptomUK is encouraging parents to get their children playing outdoors for a few hours each day to try and prevent or stop the development of #myopia. Read more from @BBCNews ⬇️https://t.co/xe7XLKVpqO — IbisVision (@ibisvision) August 20, 2021

Non a caso uno studio pubblicato di recente sulla rivista JAMA Ophthalmology, che ha coinvolto oltre 120 mila bambini di 6-8 anni in Cina, dimostra che nel 2020 - e cioè nel periodo del primo lockdown - la diffusione (prevalenza) della miopia nei bambini in questo range di età è triplicata rispetto ai cinque anni precedenti l'inizio della pandemia. Per prevenire la miopia bisogna stare all'aperto: un grosso studio pubblicato sempre sulla rivista JAMA Ophthalmology ha mostrato un legame diretto tra la vita al chiuso e il rischio di miopia nei bambini. Dallo studio, condotto da Astrid Fletcher della London School of Hygiene and Tropical Medicine, è emerso che trascorrere tanto tempo all'aperto da piccoli riduce al massimo il rischio di miopia: infatti la ricerca su oltre 4000 individui mostra che l'aumentata esposizione ai raggi solari UVB si associa a ridotto rischio di miopia. La ricerca evidenzia l'esistenza di un legame diretto tra lo stare all'aperto esposti ai raggi solari e la riduzione di rischio di miopia; al contrario un elevato livello di istruzione è associato a un aumento di rischio fino al doppio. Pur tenendo conto dell'importanza delle restrizioni dovute al Covid, gli optometristi raccomandano di portare i bambini all'aperto per almeno due ore al giorno per prevenire la miopia; inoltre consigliano di ridurre il tempo trascorso davanti gli schermi.

Covid, un gel oftalmico dal Gemelli per proteggere gli occhi dal virus