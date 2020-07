Bambino di 6 anni viene ripreso perché gioca con una bambola, lui replica: «Sono il papà, mica la mamma»

Ultimo aggiornamento: 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unvienema la sua risposta ha spiazzato tutti.», ha replicato a chi voleva fagli notare che quello non era un gioco adatto ai ragazzi dando una grandissima lezione di vita contro ogni pregiudizio a molti adulti.A raccontare la storia del piccolo Giovanni di Roma è il gruppo Facebook "Guida senza patente" creata da un genitore, Daniele Marzano, in prima linea contro le discriminazioni di genere che descrive la difficoltà dell'essere genitore in alcuni casi. «Giovanni ha 6 anni e sta giocando con il suo Cicciobello. Passa un signore anziano lo guarda e gli dice: "Ma giochi con le bambole? Sei un maschio dovresti giocare con i soldatini"», così inizia il post che racconta la storia del bambino e la lezione che ha dato a un passante.«Giovanni lo guarda negli occhi e non si scompone e regala una risposta da Oscar: "Sono il papà mica la mamma!"», spiega ancora nel post dicendo che il bimbo ha anche specificato che il nome del suo bambino è Mario. Una risposta che è un insegnamento per tutti, un gesto di grande civiltà e contro ogni pregiudizio.«Giovanni non lo sa che con una semplice risposta sta rendendo il mondo un posto più bello. La sua saggezza ha tanto da insegnare a chi probabilmente si crede più saggio», prosegue su Facebook e poi conclude: «Avanti Giovanni, sarai un grande papà e un grande uomo. E sicuramente hai dei grandi genitori».