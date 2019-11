Bimbo affetto da paralisi cerebrale cammina per la prima volta: «È un miracolo»

Al piccolo Bleu Greenwood è stata diagnosticata una grave paralisi cerebrale quando aveva solo 4 mesi. I medici avevano dato ben poche speranze ai genitori, avvertendoli che il bambino, con ogni probabilità, non avrebbe mai parlato né camminato. Ma un vero e proprio «miracolo», per stessa ammissione dei medici, ha cambiato la vita di Bleu. I genitori, infatti, hanno avviato una raccolta fondi online, in grado di mettere insieme in pochi mesi le 11mila sterline necessarie per un delicatissimo intervento alla colonna vertebrale. L'operazione, nonostante le bassissime probabilità di riuscita, ha dato gli effetti sperati: dopo la riabilitazione, lo scorso 13 novembre Bleu ha mosso i suoi primi passi all'età di 4 anni.

Little Bleu Greenwood was born with the most restrictive type of cerebral palsy and his parents were told he'd never walk alone.https://t.co/30hrplPOgR — The Scotsman (@TheScotsman) November 27, 2019

La gioia dei genitori, una coppia di Leicester in, è stata incontenibile: «È stato il momento più emozionante della mia vita – ha raccontato alla stampa britannica la mamma Rielle - È stato così bello e travolgente da vedere perché non avevamo mai pensato che potesse succedere. È la conferma di quanto il nostro bambino sia determinato e noi siamo così orgogliosi di lui. Abbiamo pianto tutti». Dale Greenwood e Rielle Chapple condividono aggiornamenti quotidiani sui progressi del piccolo Bleu su Facebook: il bambino ora si sposta in autonomia con un deambulatore, raccogliendo a ogni post centinaia di like e commenti.

