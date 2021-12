Natale incredibile, banca regala per errore 175 milioni ai suoi clienti (e ora vuole recuperarli)

Qualcuno ha pensato si trattasse di un regalo di Natale inaspettato. Qualcun altro invece si è subito reso conto dell'errore. Fatto sta, che adesso la sede principale in Gran Bretagna di banca Santander è al lavoro per recuperare i 175 milioni di euro che ha versato per errore il 25 dicembre ai suoi clienti.

Circa 75.000 persone e aziende che hanno ricevuto normali pagamenti una tantum o regolari da 2.000 aziende con conti presso Santander sono state inavvertitamente pagate una seconda volta, ha spiegato il "Time". Gli uffici amministrativi stanno lavorando senza sosta per rimediare allo sbaglio.

Santander regala per errore 175 milioni

Un portavoce della banca ha fatto sapere che l'errore è stato regolarmente identificato e corretto. Il versamento è stato fatto su circa 2.000 conti commerciali e aziendali, il che significa che molti di coloro che hanno ricevuto il denaro sono dipendenti o fornitori, che sono clienti di diverse banche.

Santander accidentally sent £130m on Christmas Day https://t.co/UGYRD97G9t — BBC News (UK) (@BBCNews) December 30, 2021

Santander, che ha la sede principale in Spagna, ha 14 milioni di clienti attivi e circa 20.000 dipendenti. Errori di questo tipo non sono un fatto così eccezionale e la stessa banca spagnola ha già avuto delle grane da risolvere nel 2021. Lo scorso maggio un problema tecnico aveva temporaneamente bloccato alcuni pagamenti con carta.