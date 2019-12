Banksy, l'ultima opera 'natalizia' che sensibilizza sulle condizioni dei senzatetto

Un'opera che ha già conquistato i social e, forse, riuscirà a raggiungere il suo scopo. L'ultima creazione di Banksy, il celebre e misterioso artista di strada britannico, è a tema natalizio ma serve soprattutto a dar luce alla condizione dei senzatetto che, ogni notte, devono sopravvivere al gelo.

Accanto ad una panchina frequentata dai clochard a Birmingham, infatti, Banksy ha disegnato su un muro delle renne che volano in cielo. L'artista ha anche disegnato delle corde che arrivano fino alla panchina, che si trasforma così in una sorta di slitta di Babbo Natale.



#Banksy has installed a piece of art in #Birmingham to highlight the growing homelessness problem in the UK. #BirminghamUpdates pic.twitter.com/1a1dNiXil5

— Birmingham Updates (@BhamUpdates) December 9, 2019