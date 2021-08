Barbara Chiappini: «Mia mamma mi ha parlato dall'Aldilà, ecco cosa mi ha detto su mio marito»

Barbara Chiappini ha perso la mamma quando aveva solo 11 anni, ma il loro legame non si è mai spezzato. Anzi, la showgirl ha confessato che in diversi momenti della sua vita è stata proprio la "voce" della madre a guidare le sue scelte. In un'intervista a "Dipiù", Barbara Chiappini ha raccontato di aver vissuto lo scorso giugno un momento di crisi con il marito, il manager Carlo Marini Agostini, ma di essere riuscita a superarlo proprio grazie a sua madre: «Mi ha mandato un messaggio tramite mia cugina - ha dichiarato -. Le ha detto: "Devi dire a Barbara che lei e Carlo che devono stare insieme per amore dei figli"».

Barbara Chiappini, il "messaggio" della madre

La showgirl ha spiegato: «Proprio in quei giorni, mio marito e io ci eravamo separati. Non lo sapeva nessuno, tantomeno mia cugina. Quando lei mi ha detto ciò che desiderava mamma per me, ho capito che stavo facendo un errore grandissimo». Barbara Chiappini ha aggiunto: «Era chiaro che mia madre volesse dirmi che stavamo facendo una stupidaggine, che le crisi sono normali e che vanno superate».

Non è la prima volta che la voce della mamma interviene nella vita della Chiappini. Alcuni anni fa, infatti, la conduttrice fu coinvolta in un incidente stradale: «Mentre sbandavo e avevo perso il controllo, ebbi la sensazione che il tempo si fosse fermato. All’improvviso sentii una grande pace nel cuore e una voce che mi diceva: "Barbara, non ti capiterà nulla". Mia madre, che sentii accanto a me in quella macchina, mi salvò da morte certa».